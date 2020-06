Sarah Jessica Parker presume sexy figura en traje de baño

Luis Gerardo Méndez decidió compartir en redes sociales una incómoda historia con un policía, quien lo detuvo para hacerle una prueba de alcoholímetro en medio de la pandemia.

Esta historia fue compartida a través de su cuenta de Twitter, donde relató que quedó impactado al recibir esta respuesta de una autoridad, el policía se habría quitado el cubrebocas y le habría pedido lo mismo al actor, para verificar que este no estuviera tomado.

Pero lo que llamó la atención del actor fue cuando lo cuestionó sobre si no era peligrosa esta prueba por el COVID, a lo que el policía respondió, afirmando que este es una enfermedad psicológica.

“Ayer me tocó un alcoholímetro. No había tomado nada. El policía me pidió que le soplara. Los 2 traíamos tapabocas. Se lo quitó y me pidió que me lo quitara y le soplara en la cara. Le dije:’¿Y COVID oficial?’ Me contestó: ‘El COVID es psicológico joven”, escribió en su cuenta de Twitter.