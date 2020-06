Famosos se unen a concierto virtual para una vacuna contra el COVID-19

Después de casi tres décadas, el actor podría retomar el papel de Bruce Wayne para la nueva película de ‘The Flash’.

El portal The Hollywood Reporter anunció que Michael Keaton está en negociaciones para volver a ser Batman en la película ‘The Flash’, misma que promete ser un nuevo parteaguas en el futuro de las cintas del Universo Cinematográfico de DC.

Como sabrás Keaton fue el superhéroe en las películas ‘Batman’ de 1989 y ‘Batman regresa’ de 1992, así 28 años después podría regresar a darle vida al que es considerado como uno de los superhéroes más importantes de la cultura pop y del cine.

.@MichaelKeaton, who famously starred as the Caped Crusader in the 1990s #Batman movies, is in talks to reprise the character for Warner Bros.’s #TheFlash https://t.co/Vq0z0SooAD

— The Hollywood Reporter (@THR) June 22, 2020