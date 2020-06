Ester Expósito comparte romántica postal con Alejandro Speitzer

El famoso productor de cine y ex pareja de la actriz Elizabeth Hurley, se quitó la vida arrojándose desde su lujoso condominio en Century City de Los Ángeles.

De acuerdo al portal TMZ, Steve Bing se arrojó al vacío desde el piso 27 del edificio donde vivía, el medio estadounidense detalló que la policía confirmó la noticia declarando que un hombre de unos 50 años murió instantaneamente al caer de esa distancia, su cuerpo fue encontrado en la base del edificio a la 1:30 am de este martes.

Fuentes cercanas al productor de Hollywood, quien financió la película ‘El expreso polar’ con Tom Hanks, aseguran que Steve padecía una fuerte depresión la cual comenzó por el aislamiento durante la cuarentena, aunque no se ha confirmado esta versión.

Por su parte Elizabeth Hurley le dedicó un emotivo mensaje al multimillonario de 55 años a través de sus redes sociales, donde la británica compartió fotografías junto al empresario.

I’m saddened beyond belief that Steve is no longer with us. Our time together was very happy & although there were some tough times, the memories of a sweet, kind man are what matter. We became close again in the last year & last spoke on our son’s 18th. This is devastating news. pic.twitter.com/aivYc5lL3x

— Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) June 23, 2020