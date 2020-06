El emotivo regalo que recibió este hombre el Día del Padre

A las 10:29 de la mañana se registró un sismo de magnitud 7.1 y aunque aparentemente no hubo daños que lamentar, siguen sobrevolando gran parte de la Ciudad de México para descartar cualquier daño.

Aunque al inicio se decía que fue de 7.1, actualmente se ha confirmado que fue de 7.5, el epicentro fue en Oaxaca.

El sismo se registró al sureste de Crucecita en Oaxaca y a pesar de que sonó la alerta sísmica en algunas partes de la Ciudad, en el Estado de México sonó hasta después de que ocurrió el sismo.

Se han activado todos los protocolos de seguridad para salvaguardar las vidas de todos los capitalinos.

En sobrevuelo cóndores de la @SSC_CDMX , hasta el momento no se reportan incidentes graves. Continúan los protocolos de revisión.

Las redes reaccionaron así, tras este momento:

Me agarró el #Sismo en el Hospital espero que todos bien pic.twitter.com/gRPVfXefzf

Así me toco en bosques de las Lomas, en mi edificio, así la banqueta. #sismocdmx #sismo pic.twitter.com/dAB0DoBP0I

Recordando el trauma del 19…

Hello ansiedad, my old friend #sismo pic.twitter.com/6AnJs9XLLa

— L (@Lau_CSM) June 23, 2020