Marlene Favela disfruta su soltería desde la playa

Aunque la participación de Johnny Deep en la franquicia de los ‘Piratas del Caribe’ aun no es segura, han surgido varias especulaciones sobre el elenco, desde que podría ser reemplazado por Karen Guillan, lo cierto es que no han confirmado a los actores que participaran en el ambicioso proyecto que tiene a sus fanáticos con gran curiosidad.

Ahora nuevos rumores indican que Robert Downey Jr. podría tener un papel en la próxima entrega de ‘Piratas del Caribe’.

De acuerdo al portal ‘We Got This Covered’, Disney está interesado en que el actor que interpretó por más de 10 años a Iron Man, se una al elenco del reinicio de la franquicia, sin embargo todo parece indicar que no sería en el protagónico.

RDJ could board the Pirates franchise. https://t.co/idTfJsgMHp — We Got This Covered (@wgtc_site) June 21, 2020

También se ha especulado que en esta nueva entrega no aparecería Sparrow como principal, pero podría volver para un cameo y la nueva película se conecte con las anteriores así poder pasar a la próxima generación de piratas.

La casa de las ideas podría estar pensando en integrar a uno de los actores más famosos que han logrado romper taquilla y Robert Downey Jr. logró eso en Marvel con su papel como Tony Stark desde 2008 hasta 2019 en ‘Avengers: Endgame’, incluso Forbes lo nombró como uno de los actores mejor pagados en Hollywood y sus ingresos entonces llegaban a los 75 millones de dólares.