Liberan adelanto de ‘Stranger Things 4’

Durante el viernes por la noche, el actor DL Hughley perdió el conocimiento mientras daba un show en Nashville, Estados Unidos, preocupando a todos los presentes y a su equipo por este momento.

Uno de los seguidores del comediante y quien estuvo presente en este momento, compartió el momento en las redes sociales y se aprecia como Hughley está contando un chiste y en un instante comienza a desvanecerse.

De inmediato un hombre lo ayuda y otras personas lo trasladan a su habitación y se anunció que el comediante se encontraba bien y bajo supervisión médica.

DL Hughley passed out during his stand-up show at Zanies Nashville tonight. Prayers up for him! pic.twitter.com/qoE1CzbqHf

