Kimberly Loaiza se convierte en sexy sirena con cabellera rosa

Próximamente se estrenará ‘Stranger Things 4’ sin embargo, escritores de la serie han dado un adelanto que ha emocionado a todos los seguidores de esta serie.

A través de redes sociales, se dio un pequeño adelanto que emocionó a quienes desatan a cada momento teorías sobre lo que sucederá en la cuarta temporada de esta historia.

Los escritores confirmaron que la cuarta temporada tendrá nueve capítulos que ya han sido finalizados y el primero de ellos se llamará: ‘The Hellfire Club’ y más tarde dieron una pista que aparentemente será clave.

In season 4, *goes through tunnel and loses service*

— stranger writers (@strangerwriters) June 20, 2020