Justin Bieber aclara los rumores que lo rodean por supuestamente abusar de dos seguidoras

Durante este fin de semana, Justin Bieber fue señalado de abusar de dos de sus fanáticas, durante su gira ‘One less lonely girl’ en 2014, hecho que fue duramente criticado por algunas seguidoras, quienes llamaron mentirosas a las mujeres abusadas.

Lejos de no responder a estos señalamientos, su equipo, esposa y el mismo Justin decidieron que era un buen momento para aclarar la situación y confirmar que nunca estuvo solo con alguna fanática en ese tiempo ya que Selena lo acompañó.

“Normalmente no abordo las cosas, ya que he tratado con acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo, decidí hablar sobe este tema esta noche. Los rumores, son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablar de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración”, detalló en su hilo de Twitter que ya es tendencia.

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

En las acusaciones afirman que Justin sorprendió a una multitud en Austin en SXSW, y posterior a eso fueron invitados a un hotel junto a amigos del cantante.

“Según la historia contada, sorprendí a una multitud en Austin en SXSW, donde aparecí en el escenario secundario con mi asistente y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía es que asistí a ese espectáculo con mi entonces novia Selena Gomez. Estas fotos me muestran claramente en el escenario con mi asistente y la otra con los dos (asistente y Selena) en las calles de Austin, el 9 de marzo de 2014”, relató el cantante.

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Durante las acusaciones, una de las chicas afirma que llegó junto a sus amigas al Four Seasons, y que le preguntó si Selena llegaría y este afirmó que más tarde, pero aparentemente la novia del cantante nunca llegó.

“Además, me quedé con Selena y nuestros amigos en un Airbnb el día 9 y el día 10 en Westin porque nuestra reserva en el hotel de LÀ Quinta estaba en mal estado. Aquí están los recibos del hotel el día 10. Las fotos que mostré de mí y Selena el 9 de marzo en Austin debería dejar en claro que estábamos juntos esa noche y nos fuimos al lugar a nuestro Airbnb y nunca fuimos al Four Seasons. Este es nuestro recibo de Airbnb donde nos quedamos con nuestros amigos”, aclaró Bieber, mientras confirmaba que tomaría acciones contra estas acusaciones.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Aparentemente su equipo legal y Twitter trabajaran juntos para emprender acciones legales contra las supuestas falsas acusaciones, sin embargo, las mujeres que señalaron al cantante no han respondido a estas nuevas pruebas, pero en estos casos debe apoyarse a la víctima antes de afirmar que no fueron abusadas.