Acusan a Ansel Elgort de haber abusado de una menor de edad

Justin Bieber ha utilizado sus redes sociales para confirmar el éxito que tuvo cuando vino a nuestro país y ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, compartió una foto del concierto de Paul McCartney.

Aparentemente tuvo un momento de confusión ya que aunque sí vino a nuestro país hace 8 años, con su gira ‘Believe’, se equivocó de fotografía.

8 years since Believe . Thanks pic.twitter.com/DkZa4Oq3D3 — Justin Bieber (@justinbieber) June 15, 2020

Sin embargo, ese mismo año Paul McCartney también vino a nuestro país y abarrotó la plaza del centro de la Ciudad de México.

Al reconocer su error, fanáticos aclararon a Justin que era una foto errónea y que se trataba del ex integrante de The Beatles, sin embargo, el canadiense no ha rectificado este error.

Sir this is a Paul McCartney concert… https://t.co/nytz4tObnU — ruby. (@rubygboland) June 16, 2020

Otros usuarios se han burlado de este momento del canadiense, mientras que otros han difundidos las verdaderas imágenes de ese concierto en el Zócalo, donde también tuvo éxito pero no abarrotó las calles aledañas a este, a diferencia del cantante inglés.