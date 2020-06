Maribel Guardia usa la aplicación para transformase en hombre y este es el resultado

Sia es una de las cantantes más reconocidas de todo el mundo y debido a eso una fanática mexicana creía imposible que esta la volteara a ver, pero sucedió.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante compartió un mensaje para la mexicana que rompió en llanto al enterarse que oficialmente tenía el permiso de Sia, para grabar sus canciones.

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I’m so sorry you’re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ❤❤❤❤❤ #rebeccagodoy

— sia (@Sia) June 15, 2020