Alessandra Rosaldo confiesa que ha pensado en el divorcio

Tras el confinamiento que se vivió en Los Ángeles, los habitantes de aquella ciudad ya pueden salir con ciertas medidas y el YouTuber Alex Montiel ya está realizando nuevos contenidos.

En su más reciente vídeo apareció Alessandra Rosaldo quien habló durante esta entrevista de algunos detalles de su carrera, y su vida privada como su matrimonio con Eugenio Derbez, con quien lleva casada más de 10 años.

Durante la conversación Alessandra fue cuestionada por ‘El Escorpión Dorado’ si existió un romance con Chacho Gaytán, con quien formó el dueto Sentidos Opuestos, mismo que asegura duró tantos años por que fue una relación meramente profesional y jamás existió otra clase de química, además que siempre estaban con pareja respectivamente.

Al hablar de su relación con el comediante, el realizador bromeó por las relaciones que ha tenido en el pasado con varias famosas y Alessandra no dudó en contestar de la manera más divertida.

“Ya se tardó conmigo, ya llevamos 14 años. No creas que no ha pasado por nuestra cabeza”, contestó Alessandra, sin embargo enfatizó que siguen juntos por varias razones, como el amor que se tienen, “seguimos enamorados, a pesar de nosotros mismos, a pesar de su carácter. Dos, sí (peleamos) pero nunca cosas feas, no. Somos actores, esta onda del drama. El drama siempre está presente. Totalmente por pura estupidez, de quién tiene la razón, de a huevo querer tener la razón. Puras tonterías, la verdad. Entonces por eso hemos durado tanto tiempo. Afortunadamente no hemos tenido peleas fuertes de cosas grandes pinches”, explicó la cantante.