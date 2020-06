Aseguran que Verónica Castro y Yolanda Andrade ya hicieron las paces

Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS confirmó que luego de presentar algunos síntomas que son parte del nuevo virus, decidió someterse a una prueba y finalmente resultó positiva.

A través de la transmisión en vivo, confirmó que se hizo la prueba y que dio positivo a coronavirus y a pesar de tener síntomas, no se ha sentido tan mal y ha logrado salir adelante de este momento.

A sus 43 años, Oswaldo agradeció estar bien y haber pasado esta enfermedad sin consecuencias. La decisión de dar a conocer su resultado, fue al asegurar que él fue de las personas que no creía en la enfermedad.

“Yo era de las personas que no creía, era de las personas que me rehusaba a pensar que se estuviera pasando y se estuvieran tomando medidas tan drásticas y todo el rollo, pero desafortunadamente me tocó y aquí estamos, diciendo que aquí está. No es ninguna mentira”, agregó a esta declaración.