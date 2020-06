Regina Blandón se conmueve hasta las lágrimas por quienes la han apoyado tras las críticas

Fue el pasado viernes cuando el capítulo ‘La Búsqueda’, inspirado en el caso Paulette se estrenó en la plataforma de Netflix, mismo que causó toda clase de reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

Algunos criticaron severamente la manera en la que se abordó el tema y durante este fin de semana Regina Blandón, una de las protagonistas agradeció a las personas que defendieron su actuación.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el sábado colgó un vídeo breve asegurando que la serie fue realizada con humor negro y enfatizó que un mensaje serio puede verse con otros ojos.

“Duro día el de ayer. Les puede gustar les puede no gustar, se pueden dar cuenta que no les gusta el humor negro. Todo bien. Pero lo que más rescato es que me importan las opiniones de quienes respeto, admiro, con los que quiero trabajar; que son objetivas. Pero, sobre todo, tener amigos tan chidos, a alguien junto que aguanta vara y gente que me hizo sentir muy querida y muy aplaudida y muy respetada, y es al final lo que importa. Entonces les mando besos, sigan viendo ‘La búsqueda’ y… sean más felices, manden amor, que a muchos les hace falta, a algunas personas abrazos y se los mando con todo el corazón”, explicó en su clip Blandón quien al agradecer a sus más leales amigos e quebró su voz.