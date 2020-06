Posponen la edición número 93 de los premios Oscar por el coronavirus

La industria cinematográfica ha sido una de las más golpeadas por el coronavirus, ya que desde que inició la pandemia se pospusieron muchas producciones, incluso hubo algunas que tuvieron que cancelarse por completo.

Este inicio de semana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que la entrega de los Oscar 2021 se pospondrá dos meses debido a los estragos que dejó el brote de la enfermedad COVID-19.

La fecha programada para este evento era el 28 de febrebro, sin embargo, a través de sus redes sociales anunciaron que será pospuesta para el 25 de abril. Por otra parte las nominaciones serán anunciadas el 15 de marzo del próximo años.

It’s true! Next year’s #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here’s what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020