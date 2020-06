Bárbara de Regil aclara la llamada con una fan y el tema del racismo

Bárbara de Regil rompió el silencio, tras ser señalada como racista por afirmar que un filtro “prieto” es “feo”, sin embargo, no fue lo único que aclaró, si no se refirió a la llamada de una supuesta fan, a quien le pidió no volverla a llamar.

Por medio de sus redes sociales, la actriz afirmó que no se considera una mujer racista, que está tranquila y que todos sus seguidores saben quien es y que no es esa persona que reflejan en diferentes medios.

“Entiendo perfecto que estamos vivimos un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. La gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre, sabe el ser humano que soy”, declaró Bárbara de Regil.

La famosa explicó que se dijo “prieta” y que puso una cara de desagrado, luego de recordar su adolescencia cuando se metía al bronceado todos los días, pero no se trataba de menospreciar a nadie.

Respecto a la llamada, afirmó que muchas personas filtraron su número y la llamaban a horas no adecuadas, por eso le pidió a la supuesta fanática no llamar de nuevo.

¿Qué opinan?