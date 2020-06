Autoridades sanitarias le piden a Pablo Montero y su novia abandonar playa en Acapulco

La actriz española de 20 años cada vez gana más popularidad en redes sociales, esto desde que protagonizó la exitosa serie de Netflix ‘Élite’, misma a la que ya no volverá en su cuarta temporada.

Ahora Ester busca personajes más ambiciosos que le generen retos nuevos, eso lo reveló en entrevista para la revista ‘Glamour México’, en la que aparece como portada del mes de julio.

Sobre su personaje en ‘Élite’, asegura que Carla le dio muchos aprendizajes y tomó muchas características que la hacían sumamente admirable, como su carácter, su temple y su elegancia.

“De Carla he aprendido mucho, especialmente todo lo que tenga que ver con fortaleza. Ella tiene que enfrentarse a situaciones muy difíciles y fuertes, pero a pesar de eso es capaz de mantenerse intacta y lucha para que no se noten sus problemas en el exterior. Eso siempre se me ha hecho muy elegante; no hay que echarle mierda a los demás sobre los problemas que tienes… ni buscar soluciones en ellos. Ella tiene el control, no le tiembla el pulso y tiene las cosas claras. Ese tipo de cosas me han inspirado como mujer y como persona”, detalló.