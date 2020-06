Danna García habla de los efectos secundarios a causa del COVID-19

Fue a mediados del mes de marzo que la actriz anunció que padecía el coronavirus y después de casi 3 meses Danna asegura que aún tiene efectos secundarios que le dejó la enfermedad.

A través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram Danna García agradeció a todas las personas que la han contactado, entre famosos y fanáticos, contó cuáles han sido estas secuelas, como la falta de aire, caída de cabello y la hipersensibilidad, resequedad extrema además de inflamación.

“Estuve a punto de morirme y no me gusta decirlo, porque ese mensaje llega arriba y no me gusta decirlo”, expresó durante la transmisión. Dentro de los efectos que le dejó el COVID-19 fue la “caída de pelo, retención de líquidos, umbral del dolor, o sea sientes cualquier cosa tres veces más, te duele hasta un simple roce, lo sientes. Obviamente, después de estar tanto tiempo sentado o sin moverte, hay una subida de peso que tienes que manejar con el tiempo”.