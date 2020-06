YouTubers chocan auto deportivo mientras graban su vídeo

En YouTube podemos encontrar toda clase de canales llenos de creatividad y hay quienes deciden mostrar su trabajo a través de esta plataforma, cómo lo han hecho estos dos jóvenes mexicanos, quienes decidieron realizar su canal enfocados en autos.

El canal lleva por nombre ‘ATRX Lifestyle’, y cuenta con casi medio millón de seguidores en la plataforma donde muestran su fascinación y conocimiento por los vehículos, sobre todo lo deportivos. Lamentablemente en su último vídeo los YouTubers chocaron un Lotus mientras manejaban bajo la lluvia, auto que les trajo problemas desde que lo recogieron la primera ocasión y al sacarlo del taller tuvieron este percance.

El auto lo llevaron a la ciudad de Puebla para poder arreglarlo por la pandemia, mientras grababan el manejo del vehículo, notaron que no funcionaba correctamente, pero era por que el piso estaba mojado. Incluso uno de sus suscriptores notó que en el minuto 9:05 se prende el testigo del freno de mano, por lo que el auto se amarró con la lluvia y se patinó.

Los YouTubers aseguran que fue error del auto, ya que alegan “el freno de mano de este coche es mecánico, no eléctrico, el testigo fácilmente pudo haber sido por el ABS o algún asistente anti derrapada, control tracción o control estabilidad (aunque normalmente son amarillos), no por el freno de mano. Al apagarse el control de tracción (como el coche venia haciendolo) o cuando hay una falla en control de tracción o abs prende el testigo pero no quiere decir que lo traigas puesto, incluso el coche tiene el freno de mano mecánico no porque marque el testigo quiere decir que el freno se active solo”, explicaron.