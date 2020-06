Sarah Kohan presume su pancita de embarazo en ropa interior

El realizador dejó sorprendidos a sus más de 24 millones de seguidores de Instagram al compartir que durante esta cuarentena decidió ponerse en forma y ya ha tenido un radical cambio físico.

De acuerdo a su publicación Zurita llevaba más de tres años sin hacer ejercicio y como estaba enfocado en su trabajo no pudo construir un hábito y aunque intentó entrenar varias veces y muchos métodos, nada le funcionaba porque confesó que no lo hacía por más de dos semanas.

“Cuando empieza este encierro me pongo el objetivo personal de entrenar diario porque ahora si se me habían acabado las excusas, ya no podía decir “no tengo tiempo”. Así que me propuse hacerlo por una semana, empecé y poco a poco me di cuenta que más allá del ejercicio, el tener este hábito me estaba ayudando a tener días con mejor estructura y con una actitud más ganadora… ahora no quiero sonar como fitness coach que les va a dar un poema para que cambien su vida, pero compartirles que en lo personal, más que el ejercicio, este hábito me ha dado fuerza mental”, escribió Juanpa junto a su antes y después.