Juanpa Zurita muestra su cambio físico que ha tenido durante la cuarentena

Fue el pasado 6 de junio que J.K. Rowling despertó la decepción de fanáticos de Harry Potter, al emitir comentarios transfóbicos en su cuenta de Twitter, por lo que recibió bastantes reclamos por la comunidad en la plataforma.

Tres días después Daniel Radcliffe defendió a las mujeres transgénero, pero no solo el actor británico, también Emma Watson se unió a la conversación y abogó por el colectivo trans.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are.

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020