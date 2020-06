Hijo de Chayanne sube la temperatura, al presumir su abdomen de acero

Dania había permanecido en silencio, tras la pelea que se vivió en el primer y segundo capítulo de ‘Acapulco Shore’, aunque no mando ningún mensaje especial para Mane, solo se limitó a hablar sobre lo que ha sucedido estos días.

Tras las disculpas de Jawy, Dania finalmente habló y aceptó estas, si realmente está haciéndolo de la manera más sincera, dejando dudas sobre si su ex compañero de reality realmente se disculpó con ella porque lo sentía o por los contratos que se rumoró perdió tras estas acciones.

“Luis Alejandro recibo tus palabras como si realmente las sintieras. Pues mi papel nunca ha sido ser víctima, como muchos aseguran o como muchos piensan o como muchos juzgan. Les ha quedado claro cuál es mi postura y mi personalidad, no le tengo miedo a nada ni a nadie, y menos me gusta causar lástima porque no soy así y no soy eso”, declaró Dania en su discurso que ha tenido más de 400 mil reproducciones.