Estas son las primeras fotos oficiales de la ‘PlayStation 5’

La compañía Sony por fin dio a conocer cómo es la nueva consola PlayStation (PS5) y sus videojuegos, después de varios adelantos.

Aunque la presentación del nuevo diseño de la PlayStation, estaba planeado para el 4 de junio, fue pospuesto a esta semana debido a las recientes protestas contra el racismo por el asesinato de George Floyd.

La nueva consola incorpora el mando DualSense, que tiene tecnología háptica, la cual proporciona una forma de recrear el sentido del tacto con una serie de fuerzas, vibraciones y movimientos, además tiene nuevos gatillos adaptables a los botones L2 y R2.

A post shared by PS5 (@ps5) on Jun 8, 2020 at 11:21am PDT

View this post on Instagram

Además su diseño es vanguardista e innovador con una mezcla de colores blancos con negro y cuenta con leds azules en cada unión y borde de la misma consola como en los controles.

Cuenta también con auriculares inalámbricos con sonido de alta definición, una cámara HD y un control similar al de una televisión. La compañía japonesa espera que la nueva consola llegue a los puntos de venta en la próxima temporada navideña, a pesar de la pandemia que se vive por el coronavirus.

A post shared by PlayStation (@playstation) on Jun 11, 2020 at 3:00pm PDT

View this post on Instagram

Mark Cerny, diseñador y arquitecto de la consola explicó que aunque también habrá un catálogo nuevo de videojuegos, los títulos de la PS4 también son compatibles con la PS5.

— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020

— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020