Dania responde a la disculpa pública de Jawy

El pasado viernes Lizbeth Rodriguez decidió realizar un recuento de la polémica que vivió con Juan de Dios Pantoja donde estuvieron involucrados otros YouTubers como Kimberly Loaiza, Kevin Achutegui.

Todo el vídeo fue para justificar todo lo que se provocó por el tuit donde según solo contaba la verdad entre la relación con JD Pantoja y Kevin. Explicó que todo lo que sucedió no fue su culpa y también habló de otro YouTuber, el realizador Dalas Review mostrando información de su pasado, en donde se le acusaba de haber tenido intimidad con una menor de edad.

Dalas reaccionó a lo que Lizbeth publicó, ya que aseguró que lo que mostró en su vídeo son acusaciones falsas y se ha pasado muchos años tratando de limpiar su imagen. Finalmente decidió exponerla y contar cómo fueron las cosas realmente, ya que Lizbeth dejó ver que le había hecho un favor en acceder a la entrevista. (Min 30:28)

El YouTuber español explicó que su propia ex novia era quien lo acusaba pero también le mandó un mensaje a Lizbeth: “Tú no tienes límites, no tienes límites de ningún tipo y lo que haces, cuando quieres atacar a alguien no te basta con decir las cosas como son”. Además exhibió el coqueteo de la realizadora.

“Tu acento español me distrae un poco, no puedo tomarme las cosas con seriedad”, fue uno de los mensajes que le escribió Lizbeth a Dalas y siguió: “O sea me parece muy lindo y algo lindo no me puede parecer ofensivo, ¿me explico?”.

Dalas calificó de mala personas a Lizbeth Rodríguez no solo en su vídeo también en Twitter.

Lo peor es que Lizbeth me da hasta lástima. La siento muy aislada y la he defendido en varias ocasiones, pero NUNCA debió cruzar el límite de recurrir a las denuncias falsas que casi me arruinan la vida.

No sé cómo puede ser tan mala persona para recurrir a eso al atacarme. — CÓDIGO “Dalasito” en Fortnite (@DalasReview) June 9, 2020

Este vídeo ha generado diversas reacciones incluso Juan de Dios Pantoja se ha burlado de Lizbeth.

Discúlpenme soy mexicano me río de todo jajajajajajajajajajaja 🤣 — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) June 10, 2020

Finalmente Lizbeth amenazó con subir otro vídeo y que se viene una gran batalla.