Anuel confirma que sus abuelos fueron diagnosticados con COVID-19

Dania había permanecido en silencio, tras la pelea que se vivió en el primer y segundo capítulo de ‘Acapulco Shore’, aunque no mando ningún mensaje especial para Mane, solo se limitó a hablar sobre lo que ha sucedido estos días.

Tras las disculpas de Jawy, Dania finalmente habló y aceptó estas, si realmente está haciéndolo de la manera más sincera, dejando dudas sobre si su ex compañero de reality realmente se disculpó con ella porque lo sentía o por los contratos que se rumoró perdió tras estas acciones.

“Luis Alejandro recibo tus palabras como si realmente las sintieras. Pues mi papel nunca ha sido ser víctima, como muchos aseguran o como muchos piensan o como muchos juzgan. Les ha quedado claro cuál es mi postura y mi personalidad, no le tengo miedo a nada ni a nadie, y menos me gusta causar lástima porque no soy así y no soy eso”, declaró Dania en su discurso que ha tenido más de 400 mil reproducciones.

Aclaró que tanto para ella y su familia, la imágenes que se difundieron fueron impactantes y tuvo que guardar silencio para procesar todo que había pasado.

Oye @MTVLA está bien que haya peleas en tus realitys show pero que sean peleas mujer vs mujer, hombre vs hombre, no es justo que sea Mane, Jawy, la chilena vs Dania, eso es un abuso pic.twitter.com/5YqkAOG3FO — Kike (@kikegarci5) June 3, 2020

Aunque han pasado 4 meses de las grabaciones de ‘Acapulco Shore’, tuvo que meditar cada una de las cosas que pasó para perdonar y vivir un proceso.

Reafirmó que siempre se va a defender de lo que le hagan porque nunca quiso que la trataran mal como lo hizo gran parte del elenco de ‘Acapulco Shore’.

“Claro que me voy a defender, y también lloro, y claro que también me duelen actitudes que nunca me merecí. Les voy a dar un consejo: No te muestres débil, ante la gente que te quiere ver mal (…) El mejor consejo es: Que si quieres cambiar el mundo, tienes que empezar por ti. Seguiré trabajando para ser mejor persona”, es gran parte del mensaje que da Dania a través de su cuenta de Instagram.

Al pie de la grabación que dura alrededor de 7 minutos, se lee: “Porqué uno transmite lo que lleva en el corazón.”

Las declaraciones de Dania han sido aplaudidas por Brenda Zambrano y miles más de fanáticos que han apoyado a la influencer desde el primer momento, luego de las agresiones que ha recibido por parte de Mane y de algunos de sus más fieles fanáticos.