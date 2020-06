Una pareja canta afuera de un supermercado para comprar leche y pañales a su bebé

Este miércoles la actriz acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar más pruebas en contra de Giovanni Medina, con quien mantiene una lucha por la custodia de su hijo Emmanuel.

La razón por la que se presentó fue para entregar pruebas por la denuncia que realizó Ninel por violencia de Medina pero también dio a conocer que no sabe el paradero de su hijo y de acuerdo al vigilante de la casa de su ex pareja Giovanni salió de viaje con el menor.

“Su padre no está en su casa y el vigilante manifiesta que salieron de viaje desde ayer. No responde y me tiene bloqueada, a personas que lo tienen agregado les aparece la foto pero a mi no, mentirá y dirá cosas pero me tiene bloqueada”, explicó Ninel.