Sharon Fonseca presume su pancita de embarazo en traje de baño

Fue el pasado mes de mayo cuando el multimillonario italiano Gianluca Vacchi y su novia, la modelo Sharon Fonseca, anunciaron que están esperando a su primer bebé y emocionados compartieron la noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Casi un mes después Sharon compartió una fotografía en la que aparece usando un traje de baño y presumiendo por supuesto su hermoso ‘baby boomp’, aunque no dieron a conocer cuantos meses ya se nota más avanzado el embarazo.

“La última vez que compartí una foto en bikini recibí tantos mensajes sobre mis estrías y honestamente me hizo feliz. Ahora más que nunca me siento orgullosa de lo que mi cuerpo puede hacer. Estoy creciendo un ser humano adentro de mí. Qué MILAGRO. He visto tantos vídeos últimamente de la importancia que tenemos que tener con los mensajes que compartimos con nuestros niños sobre la apariencia física y tenemos que ser responsables con esto”, escribió la modelo venezolana.

La modelo de 25 años continuó su mensaje en la misma publicación diciendo que en el mundo del modelaje, las personas esperan mucho de la apariencia física pero confesó que jamás dejó que eso se metiera en su cabeza.

“Nunca deje entrar en mi cabeza los comentarios de mis agencias cuando me decían que no hiciera ejercicio, de no agarrar músculos, de contar calorías. No, sé tu propia versión de belleza. Sin preocuparte de tu talla, tipo de cabello, COLOR DE PIEL o cualquier cosa que la ‘sociedad’ te hace pensar es lo correcto! 💓 #selflove”, concluyó.