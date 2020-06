Una chica se vuelve viral por su gran parecido con Eugenio Derbez

Las redes sociales suelen convertirse en una gran herramienta para difundir mensajes y llegar a más personas para cosas positivas, aunque también a veces la información que circula puede ser muy oscura.

Pero sin duda alguna las cosas buenas que hacen los usuarios cuando se unen son las que valen la pena siempre, tal es el caso de esta mujer que celebró su cumpleaños totalmente sola también compartió con sus seguidores que decidió terminar una relación tóxica y por esa razón estaba muy triste.

“Hola, pues hoy quiero compartir contigo, es mi cumpleaños número 50 y pues aunque no puedes ver toda la casa, estoy yo sola, esto se me hace muy triste y por lo mismo me compré mi pastel, si tú quieres hacer un dueto conmigo y cantarme las mañanitas me harías muy feliz”, explicó Magda García.