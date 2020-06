Arrestan a responsable de darle una piña con explosivos a elefanta embarazada

La actriz se caracteriza por su manera tan honesta de decir las cosas y su humor que suele poner en las entrevistas.

Recientemente habló para el programa ‘Ventaneando’ de cómo está pasando el confinamiento y sorprendió con sus declaraciones. Ya que confesó que no la está pasando nada bien durante la cuarentena.

Zabaleta explicó que no comparte la idea de otros famosos y la convivencia con su familia no la disfruta del todo: “ha sido estresante, angustiante y desesperante, yo no puedo negar que me he puesto hasta la madre con una botella de alcohol”.

Incluso aseguró que le ha llamado a sus ex parejas lo cual lo ha tomado con mucho humor y asegura que le ha ayudado a liberar el estrés.