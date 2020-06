Susana Zabaleta confiesa que el confinamiento la ha angustiado demasiado

Recientemente la menor del clan Kardashian estuvo envuelta en una polémica, luego de que la revista ‘Forbes’ asegurara que Kylie Jenner infló su fortuna y en realidad no es la joven más rica del mundo.

Después de esto se ha enfrentado a muchos problemas y el más reciente es que la marca de maquillaje con el que ha construido un verdadero imperio, se ha quedado sin CEO o director ejecutivo.

Aunque Christoph Honnefelder no dio razones por las que dejó de trabajar para ‘Kylie Cosmetics’, se especula que se quiere evitar problemas legales que ha comenzado a enfrentar la reconocida marca que fue adquirida por la compañía COTY.

Más tarde la empresa anunció que Simona Cattaneo se convertirá en la nueva CEO. Movimiento que permitirá a la marca llegar a más países, por el momento Kylie Skin es el único que se empezó a comercializar en Europa.

Forbes explicó hace una semana que Kylie no tendría más de la tercera parte de su fortuna si no hubiera vendido parte de su compañía, además en el artículo publicado en la revista que el equipo de Kylie Jenner falsificó declaraciones de impuestos para demostrar que los ingresos que recibían de Kylie Cosmetics y Kylie Skin eran mas grandes de lo que en realidad obtenían, además podría enfrentarse a una investigación financiera.

También la revista publicó las cifras y según Kylie Cosmetics generó ganancias por 360 millones de dólares en 2018 y cuando las cifras que presentó Coty arrojaron 125 millones.

En su momento, Kylie negó las declaraciones de la revista por medio de Twitter: “¿Qué? Me despierto y veo esto. Pensé que esta era una publicación con buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones sin comprobar. Yo nunca he pedido ningún título o he mentido para conseguirlo. NUNCA. punto”.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

