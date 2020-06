Frida Sofía presume cuerpazo en bikini

Hace unos días mientras Lea Michele mostraba su apoyo, tras la muerte de George Floyd, una de las integrantes del elenco de ‘Glee’ confirmó que la protagonista de la serie se comportaba con ella de una manera racista.

Aunque durante días Lea no dijo nada al respecto, finalmente se ha pronunciado ante esto, y ha lamentado su comportamiento, aunque afirma no recordar parte de lo que se le acusa.

Sin embargo, afirma que nunca juzgó a nadie por sus raíces o color de piel, pero admite que actuó mal y que lastimó a otras personas.

Las disculpas públicas aparentemente llegaron tarde, ya que se ha confirmado a través de la agencia EFE, que la actriz perdió un acuerdo publicitario que tenía con la empresa ‘Hello Fresh’, tras el tuit de Samantha Ware.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020