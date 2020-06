Adal Ramones fue amenazado por Giovanni Medina, durante una obra de teatro

El pasado mes de noviembre llegó con muchísimo éxito a las pantallas grande ‘Frozen II’, la cual siguió contando las aventuras de las hermanas Elsa y Anna, ahora se estrenará en la plataforma de Disney Plus el próximo 19 de junio.

Y aunque el estudio no ha confirmado sobre una tercera entrega, el actor Josh Gad, quien le da su voz al muñeco de nieve Olaf habló al respecto, asegurando que si se lo llegan a proponer lo hará sin dudar como lo ha hecho con la serie de cortometrajes llamados ‘At Home With Olaf’.

“¿No sería ese un anuncio grandioso e ilógico simplemente sorprendente? No lo sé. Esta es la cuestión. ‘Frozen II’ no fue ‘Frozen II’ hasta que hubo una razón para que existiera. Y de forma parecida, no sé si habrá o cuándo habrá una ‘Frozen III’. Eso está muy por encima de mis responsabilidades, pero lo que puedo decir es esto: hubo una oportunidad de retomar estos personajes y de producir otra vez una sensación de esperanza y de inspiración. Y esa es la razón por la que el equipo de Disney y yo formamos equipo el último par de semanas para hacer ‘At Home with Olaf’. Y así la saga ‘Frozen’ continúa, incluso aunque no sea necesariamente como una tercera película. ¡Pero ya veremos! Si hay siempre una historia que merezca la pena ser contada, estoy seguro de que Jennifer Lee y el increíble equipo de Disney Animation contarán esa historia algún día”, explicó Josh.