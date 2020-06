Así luce la hija de ‘Betty’ y ‘Don Armando’ de ‘Betty la Fea’

Las protestas en Estados Unidos este fin de semana ha puesto a pensar al mundo, tratando de generar conciencia en cada uno de los ciudadanos de ese país y de todos los que viven racismo.

Sin embargo, no todos los actos de violencia han quedado evidenciados, pero John Cusack fue uno de los actores que recibió violencia por parte de los policías en Chicago.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v”

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020