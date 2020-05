Así fue la reunión de todos los actores de ‘El señor de los Anillos’

Hace unos minutos se confirmó que las autoridades de Minnesota arrestaron a Derek Chauvin, quien fue el que se arrodilló sobre George Floyd y provocó la muerte de este.

La muerte de George Floyd, ha provocado manifestaciones contra la violencia desde el pasado martes, luego de que se viralizara el vídeo de Floyd en el piso y suplicando al policía Derek, que lo dejara respirar, pero tras unos minutos dejó de moverse y hablar, más tarde se confirmó su muerte.

Donald Trump ha calificado las manifestaciones como un pretexto para generar violencia y amenazó con reprimirlas de la peor forma.

Looting leads to shooting, and that’s why a man was shot and killed in Minneapolis on Wednesday night – or look at what just happened in Louisville with 7 people shot. I don’t want this to happen, and that’s what the expression put out last night means….

Twitter borró el mensaje del presidente por violar la política de la plataforma, pero más tarde volvió aparecer y miles de usuarios están en contra de este pensamiento.

A pesar del arresto, muchos han pedido el arresto de los oficiales implicados: Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng, quienes estuvieron presentes en esta violenta aprehensión y que aunque no fueron quienes sometieron a Floyd no hicieron nada para parar a su compañero.

BREAKING: Officer Derek Chauvin was just taken into state custody for the murder of George Floyd.

Thank you to everybody who helped make this happen.

THIS IS NOT ENOUGH.

Officers Thomas Lane, Tou Thao and J. Alexander Kueng are still free.

Don’t let up.

— Shaun King (@shaunking) May 29, 2020