Paparazzi capta a Katy Perry luciendo su pancita de embarazo en traje de baño

Fue durante este inicio de semana que un paparazzi captó a la cantante junto a su pareja Orlando Bloom disfrutando del ‘Memorial Day’, el cual se conmemora en honor a los soldados caídos.

En las fotografías que apenas circulan a través de las redes sociales, se puede ver a Katy Perry usando un traje de baño blanco con hojas verdes y flores rosas, presumiendo su baby bump.

Además aparece cargando a su mascota Nugget y en compañía también de su padre Keith Hudson y algunos amigos disfrutando del fin de semana en la costa de Santa Bárbara en California.

De acuerdo a la información proporcionada por los fotoreporteros, tanto la cantante como su familia conservaron la sana distancia en la playa de otras personas que acudieron a disfrutar del día.

Katy Perry going to the beach with her family in Santa Barbara, while being ‘’all seated a good distance from other beachgoers’’ ! pic.twitter.com/ig1esG8fVq

