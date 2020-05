Cepillín recuerda cómo fue el primer encuentro con Danna Paola

Para una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, habló del primer encuentro que tuvo con Danna Paola y aunque ya han pasado años, lo recuerda con un poco de dolor.

Y es que explica que cuando la conoció su primera reacción de la actriz fue de terror, evitando a toda costa un saludo, esto causó en Cepillín sorpresa, sobretodo porque esperaba una disculpa.

La impresión de Cepillín en la carrera de Danna es que aunque tiene mucho talento le falta humildad, pues recordó el episodio entre la cantante y Gibrán en ‘La Academia’ donde aseguró que ella nunca le había faltado el respeto a nadie y el payaso consideró que lo que le hizo fue eso.

“Ahí es donde yo digo: -¡Ah Chihuaha, en aquel tiempo me ofendió a mi, por qué dice ahora que no ofendió a nadie, si a mi me ofendió directamente, para poder llegar al corazón de toda la gente es ser humilde, nunca se disculpó conmigo, aunque sabe que le reclamo ese miedo, mínimo merezco una disculpa”, explicó Cepillín asegurando que ya la perdonó y no volverá a tocar el tema con nadie, finalmente reconoció que Danna tiene ángel, con talento y triunfadora pero le hace falta humildad.