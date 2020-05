Madonna provoca un infarto en la red con sexy foto

El rapero sorprendió a través de sus diferentes cuentas en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook al publicar su número de teléfono este lunes para todos sus fanáticos.

Junto a su número compartió el vídeo de su canción del año 2000, títulada “Stan”, la cual fue estrenada en noviembre como tercer sencillo del álbum ‘The Marsahall Mathers LP’, la cual realizó a dueto junto a la cantante británica Dido.

“Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy” text me, ill hit you back – ☎️ 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/e44VLXvOfb

— Marshall Mathers (@Eminem) May 25, 2020