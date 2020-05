Ester Expósito presume sensual tatuaje en la espalda

Este fin de semana se publicó un artículo que escribió la actriz oaxaqueña, Yalitza Aparicio para el periódico estadounidense The New York Times, el cual habla de la importancia del arte y cómo es una excelente plataforma para poder continuar con la lucha por los derechos humanos.

Yalitza se ha convertido en la vocera de derechos humanos, sobre todo los indígenas y con esta columna que lleva por título ‘In Mexico, ‘Roma’ Lit a Fire for Workers’ Rights’, (En México, ‘Roma’, Encendió un fuego para las trabajadoras) este lunes la versión en español del mismo diario publicó el artículo bajo el título: ‘La importancia de vernos representadas’.

El ensayó que escribió Yalitza, en español, forma parte de ‘The Big Ideas’, una sección especial de la serie de filosofía del Times, The Stone, en la que más de una docena de artistas, escritores y pensadores responden la pregunta: ‘¿Por qué importa el arte?’.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Aparicio compartió el enlace a la publicación el sábado, lo que la convirtió incluso en tendencia y este domingo su nombre figuraba entre los TT.

En el artículo Yalitza habla de cómo la película de Cuarón logró generar una conciencia social y un cambio en temas tabú, pero sobre todo ella que fue parte del elenco y vio el boom del filme se pudo dar cuenta de la importancia del arte.

“Porque puede ayudarnos a echar luz sobre temas urgentes, necesarios, a veces dolorosos y no siempre fáciles de abordar que aún no hemos resuelto como sociedad. El arte expone con una claridad inusual nuestra realidad: compleja, diversa y no siempre justa. Pero no solo eso, también nos da una posibilidad asombrosa: darle voz y visibilidad a quienes no la tienen”, se puede leer en el artículo.