Difunden fotografías de Selena Gomez rapada

El rapero sintió la verdadera presión después de que publicara una canción donde versaba que Kylie Jenner era su amante.

Todo ocurrió durante un enlace en vivo que realizó Drake a través de su cuenta oficial de Instagram, donde aprovechó para mostrar algunas de sus canciones que nunca salieron a la luz, entre estas una colaboración con Future, la cual hablaba de una supuesta relación con la menor del clan Kardashian-Jenner.

Y es que desde que Kylie dio a conocer que había terminado su relación con Travis Scott, los rumores de un romance con Drake, comenzaron a difundirse. La canción habla de que Jenner fue su amante y “puede conseguirse a 20 Kylies más, por su gran atractivo físico”.

La letra causó que seguidores de Kylie Jenner, usaron las redes sociales para exponer al Drake, tras la presión, decidió a través de su cuenta oficial de Instagram que aclarar lo que sucedió.

Drake really just exposed himself. Saying it was 3 years ago makes it worse. Wasn’t Kylie a teenager? And you wrote a song about cuffing a teenager at 30yrs of age 😐 pic.twitter.com/82wbJOiAmQ

— ✌🏿 Real Talk W/ Bren (@HipHopAdequate) May 21, 2020