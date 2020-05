Sarah Kohan comparte sexy foto en mini-bikini

La polémica continúa entorno a Karla Panini y Américo Garza, recientemente se le involucró con la conductora de Telehit, Fabiola Martínez, quien hace unos días dio una entrevista para Multimedios, donde dijo que no podía hablar de eso.

“Hay una historia pero esa historia, yo no soy quién para contarla y no quisiera meterme ya en esto, no quiero decir nada, luego se hace un show y luego este hombre se la pasa amenazando a medio mundo”, explicó en ese entonces.

Finalmente, se sabe porqué no contó más al programa ‘Vivalavi’ de Multimedios y es que ya tenía pactada la historia con una revista de circulación nacional donde aceptó que fue amante de Américo.

SANTA CACHUCHA COMADRES! YA SALIÓ #FabiolaMartínez Y acepta haber tenido una relación con #AméricoGarza y manda mensaje a #KarlaPanini MAÑANA MARTES TODA LA INFORMACIÓN EN CHISME NO LIKE y claro en #tvnotas #JusticiaParaKarlaLuna #ElisaBeristain Tu equipo #ChismeNoLike pic.twitter.com/U1hW0VPsmL — Elisa Beristain (@elisaberistain) May 19, 2020

Después de que salió a la luz esta información Fabiola Martínez comenzó a realizar entrevistas en vivo en diferentes programas como ‘De primera mano’ y ‘Ventaneando’ aclarando cómo fue su relación con Américo y confesó que fue un desliz, aunque Garza estaba aún casado con Karla Luna, pero en ese entonces ya mantenía una relación con Panini.

Además explicó que ella pensó que Garza aunque ya no tenía una relación con Luna, nunca pensó que estuviera con Panini, cuando lo supo buscó la manera de hacerlo saber a Luna, quien al enterarse no quiso hacer ni decir nada pues pensó que el karma ya le había llegado a su ex mejor amiga.

Fabiola Martínez confiesa amorío con Américo Garza cuando él estaba con Karla Luna y Karla Panini, ¡cuenta todo lo que vivió en ese romance! #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/CTvh6iWN5r — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 19, 2020

En otra entrevista, Fabiola, contó a detalle cómo fue su enfrentamiento con Karla Panini.

¡Fabiola Martínez aclara en vivo si fue amante de Américo Garza! @deprimeramano👌 https://t.co/A4VW3A5uOb — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 19, 2020

Por otra parte, medios locales de Monterrey comenzaron a difundir Panini fue despedida de la estación de radio. Fuentes cercanas a su compañero Jair Villareal confirmaron su salida del programa ‘La mañanita morning show’. Incluso en su última publicación en las redes sociales de Exa Monterrey, ya no aparece Karla.