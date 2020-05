Bad Bunny asegura que es parte del elenco de la serie ‘Narcos’

El interprete continúa dando sorpresas a sus más fieles admiradores, esto después de toda la polémica que lo envuelve, como el retiro de Spotify de uno de sus temas o el lanzamiento de su álbum sorpresa “Las que no iban a salir”.

Ahora ha anunciado que comenzó su faceta como actor, fue durante una entrevista para la revista ‘Rolling Stone’, en la que por cierto posó para la portada de la misma, explicó que grabó algunas escenas de un personaje secundario para la serie ‘Narcos’ que produce la plataforma de streaming Netflix.

Aunque también aseguró que faltó terminar de filmar algunas escena por la suspensión de actividades a causa de la pandemia por el COVID-19. Por el momento se desconocen más detalles de la producción mexicana como el reinicio de las grabaciones.

Esta portada la colgó hace unos días Bad Bunny, en su cuenta de Instagram celebrándolo como un logro.

“Los que aun no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone. A mi nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer, yo hago lo que me da la gana. Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán”, se puede leer en la descripción de la portada.

La segunda temporada de ‘Narcos’, en la que participa Diego Luna, salió en febrero de este año.