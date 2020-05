Aseguran que abuelita que vende gelatinas podría ser explotada

Recientemente se viralizaron unas imágenes en las redes sociales donde mostraban una mujer mayor vendiendo gelatinas en frente de la zona de bancos de Cuautitlán Izcalli, lo que causó que varias personas se movilizaran para ayudarla.

“Ahora la señora está afuera de la panadería ‘La Esperanza’ (zona de bancos Izcalli) ayúdala, cómprale y hazle las cuentas y de paso dale un poco más, trae su carrito lleno de gelatinas de agua y de leche. ASÍ QUE YA SABEN, VAMOS A COMPARTIR TAMBIÉN LO BUENO”, se puede leer en la publicación que se viralizó en Facebook desde hace dos semanas aproximadamente.

De acuerdo a información de ‘Imagen’ empleados que se encuentran cerca de la zona de bancos, temen que la señora, de nombre Juana Cruz podría estar siendo explotada ya que han visto que algunas mujeres le llevan más producto para que venda y especulan podría tratarse de sus familiares.

“La tienen forzada a trabajar vendiendo gelatinas, tiene a sus hijas y le traen más para vender y todo eso, pues me imagino que la están obligando a trabajar, y ya se ve que ya no puede ni una sillita para que se sentara se siente o algo. Una muchacha que vende churros allá por la torre ejecutiva, le dicen vienen y vienen y le traen más cosas para vender sus hijos o sus sobrinas o nietas, yo me imagino que la están forzando a trabajar Esta muy mal eso, la señora ya no esta para trabajar, peor si es por su voluntad a todo dar pero si la están forzando obligando ya esta mal eso”, dijo Agustín un vigilante de la zona desde hace 22 años.