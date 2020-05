Fred Willard, actor de ‘American Pie’ y ‘Modern Family’ pierde la vida

Aunque la noticia se dio a conocer este fin de semana, se confirmó que el viernes por la noche, el actor, Fred Willard falleció a los 86 años de edad y su representante confirmó el deceso, así como su hija.

Aunque se ha especulado que su muerte fue por COVID-19, se confirmó que el actor de ‘American Pie’ falleció debido a causas naturales.

Actores expresaron su sentir por esta gran perdida, sin embargo, Jamie-Lee Curtis, confirmó que finalmente está con su esposa Mary Willard, quien falleció en el 2018 y permaneció junto a él durante años.

Fred Willard era uno de los actores más importantes de la comedia estadounidense, en su trayectoria aguardan más de 70 películas y participaciones especiales en la televisión como ‘The Modern Family’, donde interpretó a Frank Dunphy.

Es el único actor en aparecer en una película de Pixar, interpretando presidente de los Estados Unidos, en 2008 con ‘Wall-E’ de Andrew Stanton.

Fred Willard's appearance in Wall-E was the cherry in the sundae. RIP pic.twitter.com/rZm57wCvll

— Troy Crowder (@TroyChowda) May 17, 2020