Spotify se pronuncia sobre contenido de Johnny Escutia y amenazan a la activista que reportó su “música”

Esta mañana el nombre de Johnny Escutia se convirtió en tendencia en la plataforma de Twitter, sujeto que tiene “música” violenta donde incita a la pedofilia, pederastia y feminicidios.

La activista Ana Luz Saso, comenzó a investigar más sobre este hombre y descubrió que su contenido está en Amazon, AppleMusic, Spotify y YouTube. Una de sus canciones va dirigida a Yuya, influencer que no conoce, sin embargo, en su tema afirma saber dónde está su casa y que podría violentarla de la peor forma.

Aunque la música de Escutia fue eliminada de la plataforma, su perfil sigue en Spotify.

También Ana Luz mostró el contenido de su plataforma de YouTube con indignación, pero también un vídeo de este sujeto, en el que asegura que aunque lo censura la plataforma cuelga sus vídeos una y otra vez, increíblemente cuenta con 26 mil suscriptores.

La activista ha recibido más información sobre este hombre y aunque dudó en ponerla en el hilo que comenzó lo hizo, ya que teme por su integridad pues han comenzado a amenazarla, incluso Yuya ya está tomando cartas en el asunto para su seguridad.

Me están amenazando de muerte y quiero que sea público que si algo me pasa se investigue a esta persona. pic.twitter.com/lstulGWi1a

A través de su cuenta oficial de Instagram Yuya habló del asunto que la involucra directamente a su persona, dijo que más adelante hablará a fondo del tema, además agradeció a sus fans quienes la han apoyado en todo momento.

Por su parte Ana Luz responsabilizó a Johnny si le llega a pasar algo: “Hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia. Ya no publicaré la demás información que me ha llegado de lo que ustedes han investigado porque son cosas fuertes y me da terror. Ya se comunicó Yuya conmigo y ya está tomando precauciones también”.