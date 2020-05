Karla Panini confiesa que tiene conflictos con Américo Garza

La polémica continúa rodeando a Karla Panini desde que salió a la luz el audio de la confrontación de Karla Luna, durante toda la semana ha aparecido información nueva, incluso las cuentas en redes sociales en las que supuestamente la ex lavandera ha hablado de este escándalo serían falsos.

Al igual que Américo Garza, Panini tuvo una llamada telefónica con uno de los dueños de la ‘Piñatería Ramírez’ la cual se encarga de fabricar piñatas en torno a cosas virales, tras realizar las de Américo y Karla, supuestamente habrían sido amenazados sin embargo, parece indicar que esas amenazas fueron fabricadas por alguien más.

En el canal del periodista de espectáculos Gerardo Escareño, publicó la conversación que tuvo Panini con Dario, pidiéndole que no le echen toda la culpa a ella, también deseándole lo mejor por su trabajo en las piñatas, además que tiene un equipo que maneja sus redes y evita usarlas.

A post shared by la tía memera (@la_tia_del_mame) on Apr 19, 2020 at 3:24pm PDT

Por otro lado, a través de la cuenta ‘Malinfluencersmx’, Karla Panini publicó todas las cuentas falsas donde se han realizado supuestas respuestas de su parte en esta polémica y aseguró que le han traído conflictos con Américo.

“Buen día a todos, sentí que esto era muy innecesario pero lo tengo que hacer, ayer por la noche tuve conflicto con Américo sobre redes sociales, el cual él ya no quiere que use por todo el hate que me tiran y esas cosas. Y está diciendo que todas mis cuentas son falsas. Aunque no lo crean recibo muchos mensajes buenos y esos me ayudan bastante, ustedes no saben lo difícil que es pasar por esto, se les hace más fácil juzgar. Esto es totalmente falso. No se dejen engañar. Cuenta falsa”.