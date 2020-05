Emma Stone podría haberse casado en secreto por esta razón

La actriz y cantante se ha convertido en una de las celebridades mexicanas más importantes del momento, su popularidad la ha ganado por los diferentes proyectos que ha protagonizado.

Actualmente Danna cuenta con casi 24 millones de seguidores en Instagram y en cada postal que comparte suele ganar los mejores halagos de sus más fieles admiradores. En su última publicación logró impactar a más de 2 millones 400 mil likes debido a que posó sin sostén.

“Buenos Aires-19. No funciona para todo, si siempre “ojos que no ven, corazón que no siente” te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba”, escribió como descripción a la instantánea en blanco y negro que colgó en la plataforma.

Su belleza también ha generado una reacción similar ya que estas son las fotografías que tienen más likes en la plataforma.

