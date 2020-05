Confirman la muerte de Jerry Stiller, estrella de ‘Seinfeld’ y una leyenda de la comedia

A través de redes sociales, se confirmó la muerte de Jerry Stiller, uno de los comediantes más importantes de una época que ha quedado devastada, aparentemente falleció por causas naturales durante el lunes por la madrugada y así lo informó su famoso hijo, Ben Stiller.

Por medio de sus redes sociales, el protagonista de ‘Zoolander’, confirmó el deceso de su padre, comediante y estrella de ‘Seinfeld, afirmó que no murió debido a COVID-19, lo que se sospechó en un inicio.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

