Dalú presume abdomen de acero con sexy short de mezclilla

Tras la polémica que vivieron Juan de Dios Pantoja, Lizbeth Rodríguez, en donde lamentablemente se vieron afectadas terceras personas, por fin Kimberly Loaiza decidió romper el silencio y hablar al respecto.

La You Tuber explicó toda la situación que vivió durante el escándalo y aseguró que su personalidad no es explosiva y prefirió mantenerse al margen, por esa razón no quiso estar activa en redes sociales, pero también dejó claro que no quería que se especulara sobre su vida ya que todo lo que se rumoró fue falso, como llamarla sumisa.

Kimberly sorpresivamente le dijo a Lizbeth Rodriguez que la disculpara si en algún momento hizo algo para ofenderla. También le ofreció una disculpa pública a Kenia Os por todo lo que dijo de ella en su momento, aunque argumentó que lo hizo por lo mal que se sintió tras lo que la cantante hizo también.