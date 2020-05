Michelle Vieth presume la foto más sexy del día

La polémica entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán continúa, después de que la rockera compartiera en su cuenta de Instagram un vídeo donde desmentía a su hija de haberla drogado en su niñez.

Fue a través de sus historias breves de la misma plataforma, que Frida volvió arremeter en contra de su madre, respondiendo al clip de Guzmán, donde la invitó a tomar terapia pero juntas, incluso aseguró que es una verdadera guerra entre madre e hija.

“Yo sí miento, como todos ustedes, pero cuando no lo hago, le abro la boca, o el ocico, como me lo han dicho varios, es porque tengo algo que decir, y no es algo que me imagine y bueno, aquí todos los que dicen la verdad son los locos, entonces que ella salga y diga que soy una enferma mental, me encantaría ir a una evaluación psicológica y psiquitarica pero las dos”.