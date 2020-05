Hija de político realiza fiesta con helicóptero durante la cuarentena

Cientos de mexicanos permanecen en aislamiento por coronavirus, aunque algunos ciudadanos se saltan estas medidas de precaución para celebrar cumpleaños, efemérides y hasta el sexo de un bebé, las medidas continúan siendo una de las prioridades de las autoridades, para frenar los contagios por coronavirus.

Recientemente se dio a conocer que Ivanna Novelo Müller, hija del senador de morena Gerardo Novelo Osuna, realizó una fiesta para conocer el sexo de su bebé en el Hotel Estero Beach, aunque el senador desaprobó esta reunión, las imágenes provocaron cientos de críticas en redes sociales.

Así mismo el senador descartó que el Hotel Estero Beach está prestando servicios y están acatando las recomendaciones del gobierno por COVID-19.

“En lo individual no me queda más que ofrecerle una disculpa a la ciudadanía, pues si bien mi hija y su pareja tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, en esta ocasión tomaron una decisión equivocada, me parece que una celebración de esa magnitud no debió haberse realizado en estos momentos”, aclaró.