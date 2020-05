Thalía se despoja del sostén en atrevido vídeo de Tik Tok

Stephen King es uno de los escritores más queridos por muchas generaciones, gracias a él miles de libros de terror han acaparado las estanterías de todas las librerías y el autor de ‘El Resplandor` recientemente sorprendió a todos con su opinión sobre ‘La Casa de papel 4’.

A través de Netflix se estrenó la cuarta temporada de la serie y desde el 2019, se convirtió en un ferviente fanático de esta, poniendo en duda a quienes critican a cada personaje y cada trama.

Ahora utilizó su cuenta de Twitter, para confirmar que está encantado con la cuarta parte de ‘La casa de papel’, generando miles de reacciones en la red.

MONEY HEIST Part 4, Episode 1 (Netflix): More excitement and pure daffy fun than in the whole season of most shows. What kick this one is.

